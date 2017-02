Goldstar TV 10:00 bis 11:00 Show Schlager & Co D Stereo 16:9 Merken Neues aus der Schlagerbranche. Hier ist der Schlagerfan am Puls der Zeit. Neue und junge Künstler der Schlagerszene präsentieren Aktuelles, dazu gibt es die größten Hits bekannter Schlagerstars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Leonard, Nockalm Quintett, Mary Roos, Nik P, Christina Stürmer, Elbglanz, René Ulbrich, Münchener Freiheit, Kristina Bach, Ella Endlich, Christian Lais, Nino De Angelo, Linda Fäh, Olaf Henning feat, Ibo, Petra Frey, Christoff Originaltitel: Schlager & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 208 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 82 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 09:45 bis 10:30

Seit 42 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:55

Seit 32 Min.