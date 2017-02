Sky Krimi 23:40 bis 00:30 Krimiserie Letzte Spur Berlin Hunger D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Mutter Dorothea will nicht länger zuschauen, wie ihre 16-jährige Tochter Naomi sich zu Tode hungert. Sie fährt sie in eine Klinik für Magersüchtige zur Zwangsernährung. Doch Naomi haut ab und taucht in Berlin unter. Die Klinikärztin schlägt sofort Alarm und beauftragt Radek und sein Team von der Vermisstenstelle mit der Suche. Eins ist ihnen klar: Ohne ärztliche Versorgung wird Naomi in wenigen Stunden tot sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans-Werner Meyer (Oliver Radek) Jasmin Tabatabai (Mina Amiri) Susanne Bormann (Sandra Reiß) Florian Panzner (Daniel Prinz) Eric Bouwer (Jan B. Warnke) Anna Lena Klenke (Naomi Hessler) Margarita Broich (Dorothea Hessler) Originaltitel: Letzte Spur Berlin Regie: Tom Zenker Drehbuch: André Georgi, Christian Schiller, Marianne Wendt Kamera: Uwe Neumeister Musik: Dirk Leupolz