Sky Krimi 19:25 bis 20:15 Krimiserie Der Elefant - Mord verjährt nie Liebesbrief eines Toten D 2004 Stereo Merken In einer Bibliothek findet sich zufällig der Abschiedsbrief von Johannes Wolf an Elke Wagenknecht. Kurz Zeit darauf starb er. Ein Schriftenvergleich beweist: Der Brief ist eine Fälschung. Wolf muss einem Mord zum Opfer gefallen sein. Kommissar Steiner versucht mit Hilfe von Elke Wagenknecht, die Todesnacht zu rekonstruieren. Dabei stößt der Ermittler auf die terroristische Vergangenheit des Toten und seiner Freunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Sarbacher (Matthias Steiner) Katharina Abt (Julia Gerling) Niels-Bruno Schmidt (Andreas Zier) Lena Stolze (Polizeirat Dr. Krüger) Anke Sevenich (Elke) Michou Friesz (Charlotte Venkmann) Ernst Stötzner (Peter Venkmann) Originaltitel: Der Elefant: Mord verjährt nie Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Frank Koopmann, Roland Heep Kamera: David Slama Musik: Johannes Kobilke Altersempfehlung: ab 12