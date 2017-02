Sky Krimi 14:00 bis 15:05 Krimiserie Kommissarin Lund DK, N, S, D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Kommissarin Lund und ihr Kollege Borch sind dem Täter bis nach Jütland gefolgt und liefern sich vor Ort ein Duell mit ihm. In letzter Minute gelingt ihm erneut die Flucht. Lund und Borch kehren nach Kopenhagen zurück. Die Untersuchung des Lieferwagens, mit dem der Täter unterwegs war, ergibt, dass Emilie wohl nicht mit in Jütland war. Der Täter meldet sich erneut bei Sarah und fordert sie auf, den alten Fall, den mysteriösen Tod des Mädchens Louise Jelby, endlich zu lösen. Die Analyse der vorgefunden Blutspuren am Tatort belegt eindeutig, dass der Täter Louises Vater ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Nikolaj Lie Kaas (Mathias Borch) Morten Suurballe (Lennart Brix) Sigurd Holmen le Dous (Asbjørn Juncker) Anders W. Berthelsen (Robert Zeuthen) Stig Hoffmeyer (Niels Reinhardt) Olaf Johannessen (Kristian Kamper) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Natasha Arthy Drehbuch: Søren Sveistrup, Michael W. Horsten Kamera: Rasmus Arrildt Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12