Sky Krimi 08:35 bis 09:40 Krimiserie Kommissarin Lund Folge: 31 DK, N, S, D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Sarah Lund feiert ihr 25-jähriges Dienstjubiläum und hofft auf einen Job in der Verwaltung. Noch während der Feierlichkeiten kommandiert man die Kommissarin zum Hafen ab, wo eine zerstückelte Leiche gefunden wurde. Ihr neuer Kollege Asborn Juncker entdeckt rasch, dass es sich hier nicht um einen Routinefall handelt. Dass hinter dem Mord mehr steckt, wird auch klar, als Mathias Borch vom Nachrichtendienst in den Fall eingreift. - Die 3. Staffel der dänischen Krimiserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Nikolaj Lie Kaas (Mathias Borch) Morten Suurballe (Lennart Brix) Sigurd Holmen le Dous (Asbjørn Juncker) Anders W. Berthelsen (Robert Zeuthen) Helle Fagralid (Maja Zeuthen) Stig Hoffmeyer (Niels Reinhardt) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Mikkel Serup Drehbuch: Søren Sveistrup, Torleif Hoppe Kamera: Marcel Zyskind Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12

