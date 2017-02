Sky Krimi 06:45 bis 07:40 Krimiserie Kriminaltango 8-9-3 D 1995 Stereo Merken Während eines Sushi-Essens bricht ein japanischer Manager über seinem Fischgericht zusammen. Bevor er stirbt, kann er noch die Zahlen 8-9-3 flüstern. Katharina Mohndorff, die als junges Mädchen in Tokio lebte, kann die Zahlenkombination entschlüsseln: Es handelt sich um ein Attentat der japanischen Mafia. Doch das war nur der Anfang. Ein Killer ist unterwegs nach München, um einen hochrangigen bayerischen Politiker zu ermorden. Mohndorff riskiert ihr Leben, um dies zu verhindern, während Haller in die falsche Richtung ermittelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erich Hallhuber (Max Haller) Nicole Spiekermann (Katharina Mohndorff) Gilbert von Sohlern (Klaus Hähnel) Tatjana Fein (Bianca Hähnel) Peter Musäus (Dr. Schilling) Tommi Piper (Dr. Neunziger) Sarah Camp (Anna Huber) Originaltitel: Kriminaltango Regie: Holger Barthel Drehbuch: Georg Heinzen Kamera: Markus Dürr Musik: Yulwin Mack Altersempfehlung: ab 12