Sky Action 04:10 bis 05:50 SciFi-Film Cube Zero CDN 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein geheimes Projekt der US-Regierung bietet Verbrechern eine Alternative zur Todesstrafe: ein Labyrinth würfelförmiger Räume, die mit tödlichen Fallen versehen sind. Doch keiner der Delinquenten kam je mit dem Leben davon. Eric (Zachary Bennett), Techniker im Kontrollzentrum, hinterfragt das Experiment erst, als die unschuldige Cassandra (Stephanie Moore) im Kubus um ihr Leben kämpfen muss. Um sie zu retten, begibt sich Eric selbst ins Todeslabyrinth. - Raffiniertes Prequel zum Klaustrophobie-Horrorhit "Cube". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zachary Bennett (Eric Wynn) David Huband (Dodd) Stephanie Moore (Cassandra Rains) Martin Roach (Robert P. Haskell) Terri Hawkes (Jellico) Richard McMillan (Bartok) Tony Munch (Owen) Originaltitel: Cube Zero Regie: Ernie Barbarash Drehbuch: Ernie Barbarash Kamera: François Dagenais Musik: Norman Orenstein Altersempfehlung: ab 18