Sky Action 10:35 bis 12:15 Horrorfilm The Hidden USA 1987 Stereo 16:9 HDTV Ein bösartiges Alien bemächtigt sich im ständigen Wechsel für kurze Zeit Menschenkörper, um in deren Gestalt Bluttaten zu verüben. Detective Beck (Michael Nouri) ist dem außerirdischen Übeltäter nicht gewachsen, bis ihm FBI-Agent Gallagher (Kyle MacLachlan) zur Seite gestellt wird. Doch auch der ist kein menschliches Wesen. - Bissiger Sci-Fi-Horror mit jeder Menge pechschwarzem Humor und "Twin Peaks"- und "Sex and the City"-Star Kyle MacLachlan. Sky Action zeigt die ungekürzte Fassung. Bildergalerie Schauspieler: Michael Nouri (Tom Beck) Kyle MacLachlan (Lloyd Gallagher) Claudia Christian (Brenda Lee) Clarence Felder (John Masterson) Clu Gulager (Ed Flynn) Ed O'Ross (Cliff Willis) Chris Mulkey (Jack DeVries) Originaltitel: The Hidden Regie: Jack Sholder Drehbuch: Bob Hunt, Jim Kouf Kamera: Jacques Haitkin Musik: Michael Convertino Altersempfehlung: ab 18