Sky Action 07:05 bis 08:55 Drama Arbitrage USA, PL 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der erfolgreiche Hedgefonds-Manager Robert Miller (Richard Gere) hegt dunkle Geheimnisse. Nicht nur versucht er, seine Trading-Firma teuer zu verkaufen, obwohl er Millionenschulden angehäuft hat. Privat betrügt er seine Frau (Susan Sarandon) mit einer jungen Kunsthändlerin (Laetitia Casta). Als sich nach einem schweren Unfall ein Cop (Tim Roth) an seine Fersen heftet, muss Miller sein Leben neu überdenken. - Spannend und eindrucksvoll gespielt: Richard Gere in einem Thriller vor dem Hintergrund der Finanzkrise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Robert Miller) Susan Sarandon (Ellen Miller) Tim Roth (Det. Michael Bryer) Brit Marling (Brooke Miller) Laetitia Casta (Julie Côte) Nate Parker (Jimmy Grant) Stuart Margolin (Syd Felder) Originaltitel: Arbitrage Regie: Nicholas Jarecki Drehbuch: Nicholas Jarecki Kamera: Yorick Le Saux Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 12