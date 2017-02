TNT Comedy 01:15 bis 01:40 Comedyserie Those Who Can't Von Läusen und Menschen USA 2016 16:9 Merken Läuse an der High School! Während Loren versucht, die Kontrolle über die Situation wiederzugewinnen, nehmen Shoemaker und Tammy ihre Angriffsposition ein und rüsten sich für einen Wettbewerb im Haareschneiden. Abbey erinnert sich indes an einige weniger schöne Momente ihrer eigenen High-School-Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Cayton-Holland (Loren Payton) Benjamin Roy (Billy Shoemaker) Andrew Orvedahl (Andy Fairbell) Sonya Eddy (Tammy) Maria Thayer (Abbey Logan) Rory Scovel (Goeffrey Quinn) Randy Sklar (Dr. Greene) Originaltitel: The Those Who Can't Regie: Fred Goss Drehbuch: Adam Cayton-Holland Kamera: Paul Koestner