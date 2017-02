TNT Comedy 10:00 bis 10:25 Comedyserie Keine Gnade für Dad Lana Luna USA 2004 16:9 Merken Die Ferien stehen bevor und Lily will mit Brad den Sommer beim Großvater einer Freundin verbringen, der fast nie zuhause ist. Brad möchte aber lieber in ein Weltraum-Camp fahren, das auch seine Freundin Lana besucht. Nachdem Lily erst kaum glauben konnte, dass Brad schon einmal eine Freundin hatte, ist sie eifersüchtig, als sie Lana kennenlernt. Zwischen Eddie und Hope wird es indes immer ernster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Chris Kelly Kamera: Alan Walker Musik: Ween, Ben Vaughn Altersempfehlung: ab 6

