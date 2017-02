TNT Comedy 08:45 bis 09:10 Comedyserie Keine Gnade für Dad Opas Operation USA 2004 16:9 Merken Claudias Vater Tony ist in der Stadt, um sich einer OP zu unterziehen. Da er nicht mit der Sprache herausrücken will, was gemacht werden soll, ist vor allem seine Tochter in großer Sorge. Lily versucht indes, ihrem Großvater klarzumachen, dass sie kein kleines Mädchen mehr ist. Zudem erteilt Tony Eddie einen Ratschlag, wie er sich bei seiner Steuerprüfung am besten verhalten soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Jeff Astrof, Mike Sikowitz Kamera: Alan Walker Musik: Ben Vaughn, Ween Altersempfehlung: ab 6

