Sophie kocht D 2015

Sophie wird langsam von der Angst gepackt: In drei Jahren wird sie 40! Eigentlich sollte sie zufrieden sein und alles fest im Griff haben: drei heranwachsende Kinder, eine kleine Catering-Agentur, ein großes Bauernhaus und einen beruflich einigermaßen erfolgreichen Ehemann, Hubertus. Doch irgendwie hat das Leben seine Spannung verloren. Hubertus vergräbt sich zunehmend in seinen geschäftlichen Verpflichtungen, verbringt immer weniger Zeit zu Hause und nimmt seine Gattin kaum noch wahr. Viel lieber guckt er auf der Straße der attraktiven jungen Fitnesstrainerin Sylvie hinterher. Auch der eheliche Sex ist mittlerweile mehr lästige Pflichtübung als partnerschaftlicher Freudenquell geworden. Tagsüber hat Sophie Mühe, ihre Kinder unter Kontrolle und ihre Firma am Laufen zu halten, abends fragt sie sich, ob das alles gewesen sein soll. Midlife-Crisis! Immerhin: Im Gegensatz zu ihrem Mann kann sie sich auf ihre Mutter Ellen (fast) immer verlassen. Auch ihre beiden Assistentinnen Aylin und Gaby stehen dem Unternehmen "Sophie kocht" treu zur Seite. Und ihr hartnäckiger Durchhaltewillen zahlt sich schließlich aus: Als sie bei einem Auftrag den charmanten Popstar Marc Terenzi als Fürsprecher und Verehrer gewinnt, der sie in die Welt der Schönen und Reichen einführt, scheint das Blatt sich endlich zu wenden: Plötzlich hagelt es lukrative Jobs, namhafte Bewunderer und es gibt sogar Zeitungsartikel über Sophies Kochkünste. Mit einem Mal surft sie auf einer Erfolgswelle. Doch gleichzeitig gerät ihr Privatleben durcheinander. Um endlich mehr Zeit für Sophie und die Familie zu haben, hat Hubertus beschlossen, ein Jahr Auszeit zu nehmen. Und er platzt nun mitten hinein in die neue Situation. Während Sophie es genießt, immer mehr Teil der glitzernden Promiwelt zu werden und endlich die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie zu Hause längst nicht mehr erhält, fühlt sich Hubertus unnütz und überflüssig. Ihre äußere und innere Veränderung bleibt ihm nicht verborgen. Damit wächst der Frust, das Familienkonstrukt gerät in gefährliche Schieflage. Nun gilt es für alle Beteiligten, eingefahrene Wege zu verlassen, das Leben neu zu sortieren und sich mit Elan und frischem Wind gemeinsam der Routine des Alltags entgegenzustellen.

Schauspieler: Annette Frier (Sophie) Hans-Jochen Wagner (Hubertus) Marc Terenzi (Marc) Jutta Speidel (Ellen) Konstantin Schmidt (Max) Leopold Schmidt (Ben) Priska Kraft (Nina) Originaltitel: Sophie kocht Regie: Ben Verbong Drehbuch: Jessica Schellack, Kerstin Oesterlin, Marjolein Beumer Kamera: Mathias Neumann Musik: Jessica de Rooij Altersempfehlung: ab 12