BR Fernsehen 10:00 bis 10:30 Dokumentation Welt der Tiere Aus dem Liebesleben der Affen D 2004 Untertitel 16:9 Live TV Merken Ehe, Harem, freie Liebe - Menschen haben in verschiedenen Kulturen ganz unterschiedliche Lebensgemeinschaften, und das kommt nicht von ungefähr: Wer sich im Liebesleben unserer nächsten Verwandten umschaut, findet all das auch bei ihnen. Die Gibbons im thailändischen Regenwald leben in treuen Ehen ein Leben lang zusammen - so dachte man zumindest, bis man feststellte, dass sich die treuen Vorzeigeaffen gegenseitig betrügen. Auch den Harem findet man bei Affen. Bei Gorillas beispielsweise ist der Harem wohl eher von den Weibchen erfunden worden. Es gibt unter Affen alleinerziehende Mütter ebenso wie Weibchen, die Sex mit jedem Männchen der Gruppe haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Welt der Tiere

