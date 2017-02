Animal Planet 05:30 bis 06:20 Dokusoap Fang den Wels! USA 2011 Merken Es ist Sommer am Red River, und die Wassertemperatur im beliebten "Noodling-Revier" steigt auf über 30 Grad. Auch die Stimmung brodelt, wenn Trent Jackson und Skipper Bivins erlebnishungrigen Großstädtern zeigen, wie man in Oklahoma Fische fängt - nämlich mit der bloßen Hand als Köder. Unter diesen Extrem-Bedingungen ist Teamwork gefragt, um die riesigen Katzenwelse aus dem Morast zu locken. Doch die angereiste Amateur-Angler-Gruppe könnte unterschiedlicher nicht sein: Das frisch vermählte Pärchen Kristin und Phantom sucht den Nervenkitzel, damit keine Langeweile im Eheleben aufkommt. Ein hitzköpfiges Basketball-Team hat beim Wels-Fang bloß den Wettkampf im Sinn. Und für Lori, die Fisch nur in der Sushi-Rolle kennt, nimmt die erste Begegnung mit einem Knochenhecht ein schmerzhaftes Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hillbilly Handfishin?