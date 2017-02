RTL NITRO 05:05 bis 05:50 Actionserie CHiPs Zeugenmord USA 1981 HDTV Merken Ein durch Leichtsinn verursachter Unfall auf dem Highway kostet Sergeant Cattrall fast das Leben, denn er ist Auslöser für einen seltsamen Mordversuch. Ein Killer nimmt an, dass Cattrall, während er im Krankenhaus auf der Intensivstation lag, seinen Angriff auf einen anderen Patienten gesehen hat. Die Polizisten der Highway Patrol bringen den Mörder in einem inoffiziellen Einsatz schließlich zur Strecke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) James Sloyan (Dr. Patterson) A Martinez (Dr. Rhodes) Catherine Campbell (Kelly) Steven Arnold (Dr. Arnold) Originaltitel: CHiPs Regie: Leslie H. Martinson Drehbuch: Rick Rosner, James Schmerer Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker