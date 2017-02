TLC 05:05 bis 05:55 Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben USA 2006 Merken Ami, Nuñez, Darren und Chris haben sich mit der Eröffnung des eigenen Tattoo-Studios in Miami ihren großen Lebenstraum erfüllt. Tattoos sind für die vier Freunde keine Körperbemalung für Freaks, sondern Kunst. Außerdem verbinden die meisten Kunden mit ihrem Tattoo eine besondere Begebenheit in ihrem Leben oder eine wichtige Beziehung zu einem anderen Menschen. Entsprechend leidenschaftlich gehen die Künstler im Studio zu Werke. Der Alltag im Miami Ink ist voller spannender, bewegender und kurioser Geschichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miami Ink