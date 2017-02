RTL Passion 05:35 bis 06:00 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Ben überbringt Richard die Hiobsbotschaft von der Pleite des Steinkamp-Imperiums. Derweil versucht Maximilian, mit Alkohol gegen seine Schuldgefühle anzukämpfen. Doch die Tatsache, dass er alles verloren hat und auch Simone mit ihm gebrochen hat, lässt sich nicht so einfach verdrängen. Immer wieder holen Maximilian seine Ängste ein, bis er nur noch eine Lösung sieht. Während Katja es kaum erträgt, Annette und Ingo ihr Wissen vom Ruin des Zentrums vorzuenthalten, genießt Isabelle ihren Triumph. Als die beiden sich begegnen, wirkt Katja verunsichert, was Isabelle mit Genugtuung zur Kenntnis nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser