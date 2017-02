Disney Cinemagic 02:50 bis 03:15 Filme Toy Story of Terror! USA 2013 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Woody und seine Freunde machen eine Road Trip! Doch was als lustiger Ausflug geplant war, nimmt eine unerwartete Wendung und sie landen zufällig in einem verlassenen Motel am Straßenrand. Dort ist nichts so wie es scheint! Plötzlich wird eines der Spielzeuge vermisst und das ist nur der Anfang einer Reihe von unheimlichen und mysteriösen Ereignissen... Werden Woody und Co herausfinden, wer oder was dahinter steckt, bevor sie dasselbe Schicksal erleiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Toy Story of Terror Regie: Angus MacLane Drehbuch: John Lasseter, Andrew Stanton