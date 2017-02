Disney Cinemagic 18:40 bis 20:15 Komödie Snow Dogs - 8 Helden auf 4 Pfoten CDN, USA 2002 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Zahnarzt Ted Brooks liebt das Leben im sonnigen Miami und hasst die Kälte. Der Tod seiner leiblichen Mutter, die er nie kennen gelernt hatte, zwingt ihn jedoch ins eisige Alaska. Er soll ihr Erbe antreten. Allerdings findet er dort nur eine Blockhütte und acht Schlittenhunde vor. Der Plan, alles schnellstmöglich zu Geld zu machen, geht nicht auf. So nimmt Ted mit seinen Huskies an einem abenteuerlichen Schlittenrennen teil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cuba Gooding jr. (Ted) James Coburn (Thunder Jack) Sisqó (Dr. Rupert Brooks) Nichelle Nichols (Amelia) M. Emmet Walsh (George) Graham Greene (Peter Yellowbear) Brian Doyle-Murray (Ernie) Originaltitel: Snow Dogs Regie: Brian Levant Drehbuch: Jim Kouf, Tommy Swerdlow, Michael Goldberg, Mark Gibson, Philip Halprin Kamera: Thomas E. Ackerman Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6