ZDFinfo 12:50 bis 13:35 Dokumentation Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve Wright GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Steve Wright versetzte 50 Tage lang die Bürger von Ipswich in Angst und Schrecken: Er tötete fünf Prostituierte und genoss die Aufmerksamkeit, die er anschließend durch die Medien bekam. Professor David Wilson untersucht die Psyche von Serienmördern. Dabei begibt er sich in die Fußstapfen des Täters, um zu verstehen, wie sich ein psychisch instabiler Mensch zu einem brutalen Killer entwickelt. Die Dokumentation erzählt die Geschichten von aufsehenerregenden Fällen der britischen Kriminalgeschichte. Aus der Perspektive von Tätern und Opfern werden die Taten detailliert nachgestellt. Polizei und Gerichtsmediziner erläutern die Motive und Hintergründe, exklusive Augenzeugen lassen durch ihre Schilderungen das Blut in den Adern gefrieren. Eine analytische Dokumentation über das Leben von Mördern und Opfern. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Killer Psychopaths: Steve Wright Regie: Nick Aarons

