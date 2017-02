ZDFinfo 08:15 bis 09:38 Dokumentation American Terrorist - Vom Versagen der Geheimdienste USA 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Im Oktober 2009 wird am Flughafen in Chicago ein Amerikaner auf dem Weg nach Pakistan verhaftet. David Coleman Headley. Der Vorwurf: Er war an den Terroranschlägen 2008 in Mumbai beteiligt. Zusammen mit der Terrorgruppe Laschkar e-Taiba plante er die Anschläge, unter anderem auf das beliebte Hotel Taj Mahal Palace, bei denen am 26. November 2008 in Mumbai insgesamt über 200 Menschen verletzt wurden und 168 Menschen starben. Doch das ist nicht alles. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellt, hatte David Headley 2009 einen Anschlag auf die dänische Zeitung "Jyllands Posten" geplant, vergleichbar mit dem Anschlag, wie er sich 2015 in Paris auf "Charlie Hebdo" ereignet hat. Beide Zeitungen wurden bekannt durch den Abdruck von Mohammed-Karikaturen. Der Dokumentarfilm erzählt die spannende Geschichte von David Headley - eine Biografie, zerrissen zwischen pakistanischen Wurzeln und US-amerikanischer Prägung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frontline: American Terrorist Regie: Tom Jennings

