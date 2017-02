TNT-Serie 22:30 bis 23:20 Dokusoap Lucha Underground Mundo vs. the Machine USA 2014 16:9 Merken Cage scheint eigentlich der aussichtsreichste Anwärter zu sein, doch auf dem Weg zum Titel muss er einen der besten "Lucha Underground"-Kämpfer bezwingen. Zudem taucht ein Überraschungsgast in Dario Cuetos Temple auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lucha Underground