TNT-Serie 18:40 bis 19:30 Jugendserie O.C., California Der Test USA 2003 16:9 Kirsten ist verärgert, weil Sandy die lukrative Stelle in der Anwaltskanzlei angenommen hat und nun wieder mehr mit seiner ehemaligen Arbeitskollegin, der attraktiven Rachel Hoffman, zu tun hat. Marissa ist indes weiterhin im Krankenhaus und erholt sich von der Überdosis. Ihre Mutter Julie macht Ryan für die Probleme ihrer Tochter verantwortlich und weist ihn an, sich fortan fernzuhalten. Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Lange Drehbuch: Melissa Rosenberg Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6