TNT-Serie 17:55 bis 18:40 Jugendserie O.C., California Tijuana USA 2003 16:9 Seth kann Ryan überzeugen, gemeinsam mit Summer und Marissa nach Mexiko zu fahren und dort ein Wochenende zu verbringen, bevor die Schule wieder beginnt. Als Marissa dort von ihrem Vater am Telefon erfährt, dass sich ihre Eltern scheiden lassen wollen und sie kurz darauf auch noch Luke und Holly beim Knutschen erwischt, nimmt sie Schmerztabletten mit Tequila und verzieht sich unbemerkt. Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Chris Carmack (Luke Ward) Originaltitel: The O.C. Regie: Sanford Bookstaver Drehbuch: Josh Schwartz Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng