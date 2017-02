TNT-Serie 16:20 bis 17:10 Jugendserie O.C., California Außenseiter USA 2003 16:9 Merken Ryan arbeitet neben der Schule in einem Restaurant und lernt dort den Jungen Donnie kennen, der - wie auch Ryan - aus ärmlichen Verhältnissen stammt. Als Donnie Seth zu einer Party einlädt, macht sich Ryan Sorgen, ob Seth als reicher Junge mit den anderen zurechtkommt. Kirsten und Julie verbringen ein Wellnesswochenende, während ihre Männer zuhause ein kleines Barbecue veranstalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Jesús Salvador Treviño Drehbuch: Melissa Rosenberg Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6