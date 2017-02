TNT-Serie 11:30 bis 12:20 Mysteryserie Pretty Little Liars GAngster USA 2016 16:9 Merken Jason kehrt nach Rosewood zurück, um Ali davon abzuhalten, eine zu enge Beziehung zu Mary zu entwickeln. Doch dann erfahren die Freundinnen Neues über Mary und Mrs. DiLaurentis, was sie bei ihren Ermittlungen einen entscheidenden Schritt voranbringt. Zudem hegen die Freundinnen einen neuen Verdacht, wer Über-A sein könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Shay Mitchell (Emily Fields) Andrea Parker (Mary Drake/Jessica DiLaurentis) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Melanie Mayron Drehbuch: Kateland Brown