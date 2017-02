TNT-Serie 06:50 bis 07:35 Serien McLeods Töchter Väter und Söhne AUS 2003 16:9 Merken Nachdem Harry verkündet hat, dass die Verantwortung für die Farm ab sofort in Alex' Händen liegt, fühlt Nick sich übergangen. In einem Gespräch erklärt Harry seinem Sohn die Beweggründe für seine Entscheidung. Da Alex nicht sein leiblicher Sohn ist, kann er den Herzfehler nicht geerbt haben - ganz im Gegensatz zu Nick ... Ein Lottogewinn sorgt indes auf Drover's Run für allerlei Aufregung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Greg Beaton (Auctioneer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Bill Hughes Drehbuch: Giula Sandler Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford