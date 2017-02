AXN 20:15 bis 22:20 Actionfilm Le Mexicain USA 2001 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich hatten Jerry (Brad Pitt) und seine Verlobte Samantha (Julia Roberts) geplant, zusammen nach Las Vegas zu ziehen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch dann kommt alles anders als erwartet: Jerry, der dem Mafiaboss Margolese (Gene Hackman) noch einen Gefallen schuldet, soll nach Mexiko reisen, um dort eine wertvolle Pistole, bekannt als "Mexican", zu beschaffen und in die USA zu schmuggeln. Seine Verlobte ist davon natürlich nicht begeistert - sie trennt sich von ihm und beschließt alleine nach Las Vegas zu ziehen. Um sicher zu gehen, dass Jerry den Job erledigt, wird Samantha von dem Auftragskiller Leroy (James Gandolfini) gekidnappt. Eine turbulente Action-Komödie mit Hollywood Starbesetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (Jerry) Julia Roberts (Samantha Barzel) James Gandolfini (Leroy) J.K. Simmons (Ted) Dale Raoul (Estelle) Michael Cerveris (Frank) David Krumholtz (Beck) Originaltitel: The Mexican Regie: Gore Verbinski Drehbuch: J.H. Wyman Kamera: Dariusz Wolski Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12