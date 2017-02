ZDF neo 01:10 bis 02:20 Thriller Thursday - Ein mörderischer Tag USA 1998 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Drogendealer Casey aus L.A. will ein bürgerliches Leben beginnen und startet in Houston einen Neuanfang als Architekt. Doch eines Tages wird er von seiner Vergangenheit eingeholt: Sein ehemaliger Kumpel Nick steht vor Caseys Tür. Als Casey erkennt, dass Nick eine große Menge Drogen dabeihat, schüttet er diese kurzerhand in den Ausguss. Doch nun bekommt er es mit einer Reihe von Nicks Kunden zu tun, die alles andere als verständnisvoll sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Jane (Casey) Aaron Eckhart (Nick) Mickey Rourke (Kasarov) Paulina Porizkova (Dallas) James Le Gros (Billy Hill) Paula Marshall (Christine) Michael Jeter (Dr. Jarvis) Originaltitel: Thursday Regie: Skip Woods Drehbuch: Skip Woods Kamera: Denis Lenoir Musik: Luna Altersempfehlung: ab 18