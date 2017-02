ZDF neo 23:35 bis 01:10 Krimi Trespass USA 1992 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Feuerwehrmänner Vince (Bill Paxton) und Don (William Sadler) finden bei einem ihrer Einsätze eine Karte, auf der das Versteck eines Goldschatzes eingezeichnet ist. Voller Abenteuerlust fahren sie zu einem leerstehenden Lagerhaus in St. Louis, in dem sie die Beute aus einem Kirchenraub vermuten. Dort geraten sie jedoch direkt ins Revier einer gefährlichen Drogengang und werden Zeugen eines Mordes. Sie verschanzen sich in dem heruntergekommenen Gebäude und stoßen zunächst auf den Obdachlosen Bradlee (Art Evans), der sich hier eingenistet hat. Sie nehmen ihn gefangen, doch schon bald brauchen sie einen Verbündeten gegen die Übermacht von King James (Ice-T) und seinen Leuten. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen beiden Fronten. Dennoch vergisst Don das Gold nicht und sucht die Decken mit einem Metalldetektor ab. Als sie tatsächlich den Kirchenschatz finden, verpassen sie die letzte Fluchtmöglichkeit, weil Don nicht mehr bereit ist, das Gold zurückzulassen. Die beiden Freunde und ihr neuer Mitstreiter sind einem regelrechten Belagerungszustand ausgesetzt, und da beide Seiten bewaffnet sind, liefern sie sich gegenseitig harte Schussgefechte, in denen beinahe alle Beteiligten ums Leben kommen. Krimi-Routinier Walter Hill ("Nur 48 Stunden", "Last Man Standing") inszenierte mit "Trespass" einen fulminanten Action-Kracher, der von Minute zu Minute immer mehr an Spannung gewinnt. Ideenreich geht der Regisseur mit dem Schauplatz und dem engen Zeitrahmen um und treibt die Handlung geschickt mit Suspense und komödiantischer Auflockerung voran. Die Untermalung mit coolen Rap-Songs sowie die hochkarätige Besetzung mit den Rap-Stars Ice-T und Ice Cube - die in Gangsterposen mit schwerem Geschütz in der Rolle der Bad Guys brillieren, brachte dem Film seinen deutschen Zusatztitel ein: "Trespass - Die Rap-Gang". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Vince) Ice-T (King James) William Sadler (Don) Ice Cube (Savon) Art Evans (Bradlee) De'Voreaux White (Lucky) Bruce A. Young (Raymond) Originaltitel: Trespass Regie: Walter Hill Drehbuch: Bob Gale, Robert Zemeckis Kamera: Lloyd Ahern II Musik: Ry Cooder Altersempfehlung: ab 18