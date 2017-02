ZDF neo 20:15 bis 21:45 Komödie Pretty in Pink USA 1986 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Romantische Aschenputtel-Geschichte um eine junge Frau aus kleinen Verhältnissen, die sich in einen Jungen aus der Upper Class verliebt - Komplikationen inbegriffen. Andie lebt mit ihrem Dad in bescheidenen Verhältnissen. Wegen eines Stipendiums kann sie jedoch auf eine Schule gehen, die sonst eher von vermögenden Teenies besucht wird. Zu denen ist das Verhältnis recht angespannt, Andie wird oft gehänselt. Als ihr eines Tages der junge Blane, Sohn aus wohlhabendem Haus, den Hof macht, verliebt sich Andie (Molly Ringwald) Hals über Kopf. Andies alter Freund Duckie reagiert eifersüchtig, ist er doch schon lange selbst heimlich in sie verliebt. Für Andie erfüllt sich ein Traum, als Blane sie zum Abschlussball der Schule einlädt. Doch damit der Traum wahr werden kann, sind noch einige Klippen zu umschiffen. Spritzige 80er-Komödie mit kultiger Klamotte und viel Dialogwitz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Molly Ringwald (Andie Walsh) Harry Dean Stanton (Jack Walsh) Jon Cryer (Duckie Dale) Annie Potts (Iona) James Spader (Steff McKee) Andrew McCarthy (Blane McDonough) Jim Haynie (Donnelly) Originaltitel: Pretty in Pink Regie: Howard Deutch Drehbuch: John Hughes Kamera: Tak Fujimoto Musik: Michael Gore Altersempfehlung: ab 12