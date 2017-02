ZDF neo 18:50 bis 19:30 Krimiserie Monk Mr. Monk kann auch anders USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Endlich wie alle anderen zu werden, ist Monks ersehntes Ziel. Doch als ihm Dr. Kroger nach langem Jammern ein neues Medikament verschreibt, verändert sich der Neurotiker auf ungeahnte Weise. Aus dem schüchternen Monk wird ein großspuriger Angeber in Hawaiihemd und Sonnenbrille, der jeden Tatort aufmischt, um anschließend in seinem neuen Mustang-Cabrio von dannen zu brausen. Doch zu seiner Verblüffung reagieren alle mit Entsetzen auf den neuen Monk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Bitty Schram (Sharona Fleming) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Larry Brandenburg (Val Birch) Bob Gunton (Dwight) Stanley Kamel (Dr. Kroger) Originaltitel: Monk Regie: Randall Zisk Drehbuch: Tom Scharpling Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12