ZDF neo 17:20 bis 18:05 Krimiserie Hart aber herzlich Folge: 75 Der Schein trügt USA 1982 Merken Jennifer besucht ein luxuriöses Spa und kommt dabei den kriminellen Machenschaften des Leiters Dr. Straker auf die Schliche. Dieser lockt reiche Witwen in seinen Wellness-Palast, um sich zu bereichern. Als Jennifer diesen Plan aufdeckt, gerät auch sie auf die Todesliste des Doktors. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Wagner (Jonathan Hart) Stefanie Powers (Jennifer Hart) Lionel Stander (Max) Karen Anders (Victoria) Barbara Beckley (Sentry) Laura Campbell (Eleanor) Carole Cook (Christine Garrick) Originaltitel: Hart to Hart Regie: Peter Medak Drehbuch: Paul Boorstin, Sharon Boorstin Kamera: Sherman Kunkel Musik: Ken Harrison