Das Erste 03:10 bis 04:38 Komödie Burke & Hare - Wir finden immer eine Leiche GB 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1828, in der schottischen Hauptstadt Edinburgh: Wenn auch das einfache Volk wenig davon mitbekommt, so hat in der wissenschaftlichen Welt das Zeitalter des Fortschritts begonnen. Zwei lokale Koryphäen streiten hier über die Vorherrschaft auf dem Gebiet der Anatomie: Während sich der ambitionierte Doktor Knox (Tom Wilkinson) dem Fortschritt öffnen will, bevorzugt sein Konkurrent Doktor Monro (Tim Curry) eher konservative Methoden. Fakt ist jedoch: Beide benötigen die Körper toter Menschen, um ihre Forschungen voranzutreiben. Monro gelingt es durch einen Trick, ab sofort alle städtischen Leichen für sich zu beanspruchen. Für Knox ein schwerer Schlag - zumal der König seinen Besuch angekündigt und dafür einen Mediziner-Wettstreit ausgerufen hat. Doch dann machen William Burke (Simon Pegg) und William Hare (Andy Serkis) überraschend ihre Aufwartung bei ihm. Die beiden irischen Einwanderer hatten sich bislang eher erfolglos als betrügerische Straßenhändler über Wasser gehalten - nun ist ihnen zu Ohren gekommen, dass Doktor Knox für frische Leichname gutes Geld bezahlt. Zufälligerweise haben sie just einen dabei: den gerade verstorbenen Untermieter aus Hares Wohnung. Die beiden werden reichlich entlohnt. Und da Knox konstant Nachschub verlangt, öffnet sich den beiden ein lukratives Geschäft. Allerdings liegt ihnen die Grabräuberei nicht allzu sehr und ihre Versuche, tödliche Unglücksfälle "heraufzubeschwören", scheitern kläglich. So überredet der wenig zimperliche Hare seinen noch zaudernden Freund, bei den Todesfällen persönlich etwas nachzuhelfen. Burke, der sich in die burschikose Exprostituierte und Möchtegern-Schauspielerin Ginny Hawkins (Isla Fisher) verliebt hat und ihr imponieren möchte, stimmt widerwillig zu. In der Folgezeit mehren sich die Meldungen verschwundener Personen in Edinburgh, während Burke und Hare bald wohlhabend genug sind, um sich anderen Geschäftsideen zu widmen. Doch als sie es mit dem lokalen Verbrecherkönig Danny McTavish (David Hayman) zu tun bekommen und auch der rührige Polizeichef Captain McLintoch (Ronnie Corbett) auf den Fall aufmerksam wird, droht ihrer Glückssträhne ein jähes Ende. Die britischen Ealing-Studios waren in den 1930er- bis 1950er-Jahren ein Synonym für schwarzhumorige Kino-Unterhaltung, Komödien wie "Adel verpflichtet" oder "Ladykillers" avancierten zu Klassikern. Im Zuge eines 2000 eingeläuteten Comebacks entstand auch das Drehbuch zu "Burke & Hare - Wir finden immer eine Leiche", das sich auf die in die Kriminalgeschichte eingegangen "West-Port-Morde" bezieht. Der amerikanische Comedy-Spezialist John Landis suchte nach längerer Pause ebenfalls den passenden Stoff für eine Rückkehr auf den Regiestuhl und inszenierte mit den beiden britischen Schauspiel-Stars Simon Pegg und Andy Serkis eine sowohl witzige wie auch makabre Burleske über den unmoralischen Reiz des schnellen Geldes - ganz in bewährter Ealing-Tradition. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Pegg (William Burke) Andy Serkis (William Hare) Isla Fisher (Ginny Hawkins) Tom Wilkinson (Dr. Robert Knox) Jessica Hynes (Lucky) Bill Bailey (Henker) Tim Curry (Dr. Monro) Originaltitel: Burke and Hare Regie: John Landis Drehbuch: Piers Ashworth, Nick Moorcroft Kamera: John Mathieson Musik: Joby Talbot Altersempfehlung: ab 16