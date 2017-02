Das Erste 23:40 bis 01:25 Actionfilm Krieg in London - The Crime GB 2012 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Cop Jack (Ray Winstone) hinterlässt stets Kollateralschäden. Ein interner Ermittler soll diese Auswüchse eindämmen. Als Jack dessen Befehle missachtet, manövriert er sich selbst ins Aus. – Überzeugend gespielter, knallharter Actionthriller der auf der britischen Gangsterserie "Deckname Sweeney" basiert. Dank einer rasanten Kameraführung und der wuchtigen Filmmusik von Lorne Balfe erinnern die spektakulären Verfolgungsjagden an William Friedkins Genreklassiker "French Connection". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Winstone (DI Jack Regan) Ben Drew (DC George Carter) Hayley Atwell (DC Nancy Lewis) Steven Mackintosh (DCI Ivan Lewis) Paul Anderson (Francis Allen) Alan Ford (Harry) Damian Lewis (DCI Frank Haskins) Originaltitel: The Sweeney Regie: Nick Love Drehbuch: John Hodge, Nick Love Kamera: Simon Dennis Musik: Lorne Balfe Altersempfehlung: ab 16