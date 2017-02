Das Erste 08:35 bis 09:00 Comedyserie Wie erziehe ich meine Eltern? Folge: 20 Ferien - extrem cool! D 2004 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Johnny und Felix wünschen sich, einige Tage der Sommerferien im neuen Freizeitpark verbringen zu können. Ihre Eltern sind von dieser Idee nicht zu überzeugen. Immerhin lassen sie sich auf einen richtigen Abenteuerurlaub ein, den Johnny und Felix mit List und Tücke für ihre eigenen Absichten nutzen, denn sie wollen noch immer in den Freizeitpark. Am Ende vergnügen sich mit ihnen auch ihre Eltern auf der Achterbahn und vielen anderen Attraktionen. Johnny und Felix haben wieder einmal gewonnen, auch wenn am Ende alle im Dunkeln stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinrich Schafmeister (Dr. Karl Wolkenfuss) Amina Gusner (Edwina Freytag) Sina Tkotsch (Johanna Freytag) Maximilian Seidel (Felix Wolkenfuss) Ursula Staack (Asta Engel-Butz) Originaltitel: Wie erziehe ich meine Eltern? Regie: Peter Hill Drehbuch: Sibylle Durian Kamera: Rainer Kotte Musik: Franz Bartzsch

