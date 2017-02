ZDF 04:10 bis 04:55 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 324 Frankenstein D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken In Klinikabfällen wird die Leiche von Tanja Wolf gefunden. Eine Spur führt ins Labor der Klinik, in der an künstlichem Gewebe geforscht wird. Mit Hilfe von medizinischen 3D-Druckern setzt Professor Hansen neue Maßstäbe. Vor ihrem Tod hat Tanja zusammen mit ihrem Mann gegen die ethisch fragwürdigen Pläne protestiert und damit auch gegen die ihrer Schwester Caro, die ebenfalls im Labor arbeitet. Die Kommissare erfahren, dass die beiden Schwestern und ihre Männer eine unzertrennliche Clique waren, bis unterschiedliche Einstellungen zur Forschung die Gruppe spaltete. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Nilam Farooq (Olivia Fareedi) Annika Kuhl (Caro Peters) Patrick Rapold (Thomas Wolf) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Manuel Meimberg Kamera: Roman Nowocien Musik: Georg Kleinebreil