ZDF 02:40 bis 04:10 Thriller Jagd im Eis ISL 2006 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken In einem isländischen Kraftwerk versucht der Reporter Baldur auf eigene Faust den Mord an seinem Vater aufzuklären und gerät dabei selbst in tödliche Gefahr. Baldur nimmt eine Stelle in dem Kraftwerk an, um vor Ort besser recherchieren zu können. Doch man begegnet ihm mit Misstrauen und erschwert seine Bemühungen auf Schritt und Tritt. In der verschneiten Wildnis Nord-Islands angesiedelter, spannender Thriller. Der Journalist Baldur (Þröstur Leó Gunnarsson) erfährt die Identität seines Vaters erst, als von dessen Unfalltod in einem Zeitungsartikel seiner Kollegin Elín (Anita Briem) berichtet wird. Begierig, mehr über den Mann, der die Familie schon vor Baldurs Geburt verlassen hat, zu erfahren, stellt der Journalist Nachforschungen an und stößt auf Ungereimtheiten. Die Polizei geht bei dem tödlichen Sturz von einem Arbeitsunfall oder Selbstmord aus, doch verschwundene Überwachungsbänder und eine seltsame Wunde in der Brust des Opfers wecken in Baldur eher den Verdacht auf Mord. In einer Undercover-Aktion schleust er sich als Wachmann in das Kraftwerk ein, in dem sein Vater zu Tode gekommen ist, und versucht, über die Angestellten an Insider-Informationen zu gelangen. Doch die wortkargen Mitarbeiter sind nicht begeistert von dem Neuzugang, der nicht einmal aus ihrem Heimatdorf stammt. Schnell erfährt Baldur auch den Grund für ihre Distanziertheit: Sicherheitschef Pétur (Hjalti Rögnvaldsson) betreibt mit der Köchin Asta (Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir) und den beiden Wachmännern Karl (Helgi Björnsson) und Siggi (Tómas Lemarquis) einen illegalen Rentierfleischhandel. Die einzige Freundin findet der Undercover-Journalist in der hübschen Freyja (Elva Ósk Ólafsdóttir), die mit ihrer geisteskranken Mutter auf einem nahegelegenen Hof lebt. Zwischen den beiden bahnt sich eine Liebesbeziehung an, doch die düstere Vergangenheit der Dorfbewohner wirft schon bald einen Schatten auf das junge Glück: War es Baldurs Vater Tóti (Harald G. Haraldsson), der damals mit Misshandlung und Vergewaltigung den Geisteszustand von Freyjas Mutter verursacht hat? Welche dunklen Geheimnisse verbergen sich hinter der freundlichen Fassade des Sicherheitschefs Pétur? Wer ist die mysteriöse Gestalt auf dem Überwachungsvideo, die Baldurs Vater in den Tod gestoßen hat? Fragen über Fragen stellen sich dem Journalisten, als er immer tiefer in der Vergangenheit der Kleinstadtbewohner gräbt. Und je näher er an des Rätsels Lösung kommt, desto lebensbedrohlicher wird die Situation, in die er sich mit seinen Nachforschungen manövriert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thröstur Leó Gunnarsson (Baldur) Elva Ósk Ólafsdóttir (Freyja) Hjalti Rögnvaldsson (Pétur) Helgi Björnsson (Karl) Tómas Lemarquis (Siggi) Anita Briem (Elín) Harald G. Haraldsson (Tóti) Originaltitel: Cold Trail Regie: Björn Br. Björnsson Drehbuch: Kristinn Thordarson Kamera: Vídir Sigurdsson Musik: Veigar Margeirsson Altersempfehlung: ab 12