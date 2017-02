ZDF 21:45 bis 22:45 Krimiserie Professor T. Die Rückkehr D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neu Neue Staffel Merken 4 Folgen zum Start



"Ein hochbegabtes, erwachsenes Kind auf der Suche nach menschlicher Nähe", so beschreibt Matthias Matschke den Titelhelden dieser vorerst vierteiligen Krimiserie. Sein Professor Jasper Thalheim ist ein brillanter Kriminalist, er kennt alle menschlichen Schwächen und Mordmotive. Und jetzt greift der Wissenschaftler Polizisten unter die Arme. Bildlich gesprochen. Tatsächlich würde der Professor niemanden anfassen, dafür hat er zu viel Angst vor Bakterien. Diese Phobie schützt ihn vor menschlichem Kontakt, nach dem er sich zugleich recht hilflos sehnt.



Klar, Professor Thalheim, Kampfname T., ist nicht die erste geniale Fernsehfigur mit Psychoknacks. "Monk", "Dr. House" & Co. lassen grüßen. Doch die sind vorerst vergessen, sobald Matthias Matschke ans Werk geht. Der Rücken durchgedrückt, die Haare felsenfest zurückgekleistert – aber mit einer Mimik, die Dutzende Ausdrücke für Hohn, Spott und Verachtung durchspielt.



Frauenheld mit Abstandsgebot



"T. ist ein platonischer Casanova", sagt Matschke. Was er damit meint, lohnt sich herauszufinden.

Schauspieler: Matthias Matschke (Professor T.) Lucie Heinze (Anneliese Deckert) Andreas Helgi Schmid (Daniel Winter) Julia Bremermann (Christina Fehrmann) Paul Faßnacht (Paul Rabe) Alexandra von Schwerin (Ingrid Schneider) Thomas Goritzki (Walter Ambrosius) Originaltitel: Professor T. Regie: Thomas Jahn Drehbuch: Ben Braeunlich Kamera: Thomas Jahn Musik: Jens Oettrich