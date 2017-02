ZDF 19:25 bis 20:15 Abenteuerserie Die Bergretter Falsches Spiel D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Wieder da Live TV Merken Andreas Marthaler ist in großer Sorge um seine Freundin Sarah, die bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. Noch immer liegt sie im Koma, und die Ärzte sind unsicher, ob sie es schaffen wird. Auch wenn Vater Franz, Tante Maria und auch seine Kollegen bei der Bergrettung versuchen, ihm Trost und Zuversicht zu spenden, macht Andreas sich doch Vorwürfe und fühlt sich mitschuldig an diesem Unglück. Von guter Stimmung ist auch auf dem Hof von Emilie keine Spur. Die Witwe von Stefan - Andreas' bestem Freund - steckt in tiefen finanziellen Schwierigkeiten. Zwar konnte Andreas bei der Bank einen Aufschub der Zwangsversteigerung ihres Hofes erreichen, aber in sechs Wochen soll es nun endgültig so weit sein. Bis dahin muss Emilie 200 000 Euro auftreiben, sonst ist der Hof weg. Fieberhaft sucht sie nach Unterlagen ihres verstorbenen Mannes, die ihr Aufschluss darüber bringen sollen, warum er sich bei der Bank so viel Geld geliehen hat. Indes reibt sich Hotelier und Bürgermeister Herbrechter schon die Hände. Niemand im Ort ahnt, dass er auf Emilies Grundstück eine Seilbahnstation plant, die den Wert des Hofes um ein vielfaches in die Höhe treiben würde. Doch den Reibach will Herbrechter machen. Er schickt seinen Sohn Tobias, Andreas' Bergwachtkollegen, gemeinsam mit seinem alten Freund Karsten Meyer auf den Berg, um Messungen für eine angeblich neue Wetterstation zu machen. Zwar ist Tobias misstrauisch, da Messungen in der Steilwand kaum für die Wetterstation erforderlich sind, aber er folgt gezwungenermaßen dem Auftrag seines Vaters. Bei einem plötzlichen Bergrutsch wird Meyer schwer am Fuß verletzt und Tobias kann ihn nicht allein bergen. Während Andreas am Bett der immer noch im Koma liegenden Sarah wacht, erreicht ihn der Notruf. Zusammen mit Bea, Toni und Michael bricht Andreas trotz schlechtester Wettervorhersagen auf. Trotz heftiger Unwetter schaffen sie es, zur Unglücksstelle zu gelangen. Doch dort stellt sich die Situation weitaus komplizierter dar als erwartet. Meyer droht zu kollabieren, und das Unwetter zwingt das Team, die Nacht in der Wand zu verbringen. Als Andreas erfährt, dass Meyer Diabetiker ist, sein Rucksack mit dem rettenden Insulin aber in 200 Metern Tiefe liegt, macht er sich trotz des schweren Gewitters zusammen mit Tobias auf zu einem lebensgefährlichen Abstieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Lisa Kreuzer (Tante Marie) Stephanie Stumph (Sarah Kraus) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Michael Pascher (Rudi) Timothy Peach (Meyer) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Axel de Roche Drehbuch: Jens Maria Merz Kamera: Johannes Kirchlechner Musik: Eike Hosenfeld, Moritz Denis, Tim Stanzel