Drama Rosamunde Pilcher: Die Rose von Kerrymore D 2001 Stereo Untertitel Die Fotografin Sally kehrt in ihre Heimat Dorset zurück, um Herrenhäuser für eine Zeitschrift zu fotografieren. Sie besucht auch ihre Mutter, zu der sie seit Jahren kein gutes Verhältnis hat. Zudem lernt Sally den alten, eigenwilligen Lord Kerrymore kennen. Er lebt zurückgezogen mit seiner Schwester Mary in einem der schönsten Herrenhäuser Englands. Der mürrische Alte schließt Sally in sein Herz, denn sie erinnert ihn sehr an seine verstorbene Tochter. Dieses freundschaftliche Verhältnis wird von Mary und deren Tochter Lisa misstrauisch beobachtet. Lisa soll einmal Kerrymore erben und hofft, dass der Onkel sie adoptiert, damit sie dann den Titel Lady Kerrymore tragen kann. Der alte Lord leidet seit langer Zeit an chronischer Bronchitis, lehnt aber alle Behandlungsversuche des jungen Arztes Tom Winter ab. Der Gesundheitszustand von Lord Kerrymore verschlechtert sich dramatisch, als er zufällig erfährt, dass seine Nichte Lisa ihn seit Jahren belügt und sehnlichst darauf wartet, ihn zu beerben. Sie hat große Pläne und will Kerrymore zu einem feudalen Hotel umbauen lassen. Lord Kerrymore informiert Sally darüber, dass er sie als Universalerbin einsetzen will. Lisa lässt nichts unversucht, die verhasste Konkurrentin zu vertreiben. Sie erträgt es nicht, dass Sally all das bekommen soll, was sie sich schon immer erträumt hat - sei es Kerrymore oder den attraktiven Tom Winter, der sich mittlerweile in Sally verliebt hat. Doch die junge Liebe wird auf eine harte Probe gestellt, denn die Ereignisse überschlagen sich, als der Lord stirbt und Sally ein Versprechen einlösen muss. Bildergalerie Schauspieler: Jenny Jürgens (Sally Wood) Matthias Zahlbaum (Tom Winter) Cecilia Kunz (Lisa Norton) Dietmar Schönherr (Lord Kerrymore) Viktoria Brams (Heather Barlow) Daniela Ziegler (Mary Norton) Ulrich von Dobschütz (Richard Barlow) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Die Rose von Kerrymore Regie: Axel de Roche Drehbuch: Marlies Ewald Kamera: Heinz Dieter Sasse Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6