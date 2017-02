ZDF 08:35 bis 09:00 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 28 Eine wilde Kanufahrt D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Bibi Blocksberg will mit ihrer Freundin Marita und ihrem Vater Bernhard eine Kanufahrt machen. An der Kanustation treffen die drei auf einen Jugendfreund Bernhards und dessen Sohn Nicki. Gemeinsam paddeln sie los und freuen sich auf ein schönes Wochenende. Doch Kanu fahren ist gar nicht so einfach. Bernhard und Nicki kentern und müssen sich von den Mädchen aus dem Wasser ziehen lassen, als plötzlich ein Bär auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi Blocksberg Regie: Gerhard Hahn, Royce Ramos Drehbuch: Elfie Donnelly, David Andersen Musik: Heiko Rüsse, Fritz Killermann Altersempfehlung: ab 6

