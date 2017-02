ZDF 07:05 bis 07:25 Trickserie Peter Pan - Neue Abenteuer Folge: 44 Sinfonie der Sterne F, IND, D 2010-2013 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken In Nimmerland geht die Sonne nicht mehr auf, weil ein Orchester aus verschiedenen Kreaturen und ein Chor von alten Eichen beim Singen der "Sinfonie der Sterne" gestört wurden. Wer war schuld? War es Wendy, die mitgesummt hat oder Sorrow, der auf der "Jolly Roger" den Tagesanbruch besungen hat? Die Kinder wollen nun die Musiker wieder zusammenbringen, damit sie die Sinfonie ein zweites Mal spielen und singen können. Doch das ist schwierig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The New Adventures of Peter Pan Regie: Augusto Zanovello Drehbuch: Christelle Rosset, Sébastien Oursel Musik: Frédéric Talgorn