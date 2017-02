RTL Crime 05:45 bis 06:30 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Gary Ridgway GB 2010 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 2: Als 1982 im Green River bei Seattle drei herumtreibende Frauenleichen entdeckt wurden, ahnte niemand, dass dies der Auftakt einer der außergewöhnlichsten Mordserien aller Zeiten war. Der "Green River Killer" entwickelte sich zum berüchtigtsten Serienmörder der US-Geschichte, der mehr als vier Dutzend Menschen umbrachte, bis 2001 ein DNA-Test seine Identität enthüllte. Der Autolackierer Gary Ridgway galt im Freundes- und Familienkreis lange als ausgeglichene, warmherzige Person. Heimlich begab er sich jedoch regelmäßig in Seattles Rotlichtviertel, um junge Frauen in seinen Wagen zu locken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16