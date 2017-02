Sky Atlantic HD 05:35 bis 06:40 Dokumentation Die Vogue - Stil im Blick USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sie trägt Prada, präsentiert sich aber gar nicht teuflisch: Anna Wintour, berühmt-berüchtigte Chefin der US- "Vogue", erklärt den Erfolg des Hochglanz-Modemagazins mit dem Schöpfergeist ihrer Redakteure: "Wir sind wie eine dysfunktionale Familie, aber mit Genius". Anlässlich des 120-jährigen Jubiläums der "Vogue" wirft die HBO-Dokumentation einen Blick hinter die Kulissen der berühmtesten Moderedaktion der Welt. U.a. Designer Marc Jacobs, Model Linda Evangelista und Hollywoodstar Nicole Kidman berichten von ihrer Zusammenarbeit mit der "Vogue". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hamish Bowles (Himself) Grace Coddington (Herself) Carlyne Cerf de Dudzeele (Herself) Alber Elbaz (Himself) Nicolas Ghesquiere (Himself) Tonne Goodman (Himself) Marc Jacobs (Himself) Originaltitel: In Vogue: the Editor's Eye Regie: Fenton Bailey, Randy Barbato Kamera: Tom Curran Musik: David Benjamin Steinberg Altersempfehlung: ab 12