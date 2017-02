Sky Cinema +24 11:20 bis 13:05 Thriller Der Staat gegen Fritz Bauer D 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Deutschland in der Nachkriegszeit: Während der Großteil der Bevölkerung die Greuel der NS-Zeit am liebsten vergessen würde, hat sich der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (Burghart Klaußner) vorgenommen, die Verbrechen der Nazis schonungslos aufzudecken. Zunächst ohne großen Erfolg. Doch dann schafft er es tatsächlich, in Zusammenarbeit mit dem Mossad Adolf Eichmann (Michael Schenk) in Argentinien aufzuspüren. Er versucht alles, um den ehemaligen SS-Obersturmbannführer vor ein deutsches Gericht zu stellen. - Hochspannender Nazijäger-Thriller nach wahren Begebenheiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burghart Klaußner (Generalstaatsanwalt Fritz Bauer) Ronald Zehrfeld (Staatsanwalt Karl Angermann) Lilith Stangenberg (Victoria) Jörg Schüttauf (BKA-Mitarbeiter Paul Gebhardt) Sebastian Blomberg (Ulrich Kreidler) Michael Schenk (SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann) Rüdiger Klink (Bauers Chauffeur) Originaltitel: Der Staat gegen Fritz Bauer Regie: Lars Kraume Drehbuch: Olivier Guez, Lars Kraume Kamera: Jens Harant Musik: Julian Maas, Christoph M. Kaiser Altersempfehlung: ab 12