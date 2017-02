Sky Sport 2 05:00 bis 06:00 Sport Insider - Die Sky Sport Dokumentation Ultras - Unter Druck D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Ultraszene im deutschen Fußball wird in der Öffentlichkeit seit Jahren auf unterschiedliche Weise betrachtet: Für die einen gelten Ultras als die wahren Fußballfans und kompromisslosen Unterstützer des Vereins. Andere wiederrum verbinden mit dem Begriff "Ultra" illegale Feuerwerkskörper und Randale in- und außerhalb der Stadien. In den vergangenen Jahren drängten zudem vermehrt rechtsextreme Gruppierungen in die Fankurven und sorgten für Probleme. Autor Klaus Fiedler beleuchtet in seiner neuen Dokumentation die Entwicklung der Fanszene in Deutschland und erklärt, wie diese von mehreren Seiten unter Druck gesetzt wird. Hochwertig produziert von Sky Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Insider