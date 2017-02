Classica 05:15 bis 06:00 Musik Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung D, USA 1978 Stereo 16:9 Merken Philadelphia Orchestra, Leitung: Eugene Ormandy. Das Philadelphia Orchestra wurde 1900 gegründet. Von 1936 bis 1980 war Eugene Ormandy sein Chefdirigent. 1874 besuchte Modest Mussorgsky in St. Petersburg eine Gedächtnisausstellung des kurz zuvor verstorbenen Malers Viktor Hartmann, mit dem er eng befreundet gewesen war. Sie inspirierte ihn zur Komposition eines originellen Klavierzyklus, der zehn Bilder musikalisch nachempfindet und diese durch ein kurzes Musikstück ("Promenade") verbindet. Hier erklingt die Orchesterfassung von Maurice Ravel. Aus der Academy of Music in Philadelphia. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Eugene Ormandy (Philadelphia Orchestra, Leitung) Originaltitel: Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung Kamera: Jack Horton Musik: Modest Mussorgski