Sky Bundesliga 05:30 bis 07:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern - Würzburger Kickers, 19. Spieltag Die "roten Teufel" kommen der gefürchteten "Rotlichtzone" der Tabelle immer näher. Nach dem unglücklichen 0:1 im Top-Spiel am Montag in Hannover beträgt der Vorsprung auf den Drittletzten Aue nur noch drei Punkte. Trotz der Niederlage und der verpatzten Premiere war Neu-Trainer Norbert Meier zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe. "Schade für uns, trotzdem war es ein sehr ordentliches Auswärtsspiel", sagte der 58-jährige Übungsleiter, "ich bin mit der Leistung zufrieden." Gut leben konnte mit dem 1:1 gegen den Aufstiegskandidaten Braunschweig auch Kickers-Coach Bernd Hollerbach. "Die Leistung passte, und wir haben jetzt siebenmal nicht verloren".